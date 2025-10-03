Άρης: Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του για Καρδίτσα

Ο Άρης κοντράρεται με την Καρδίτσα εκτός έδρας το Σάββατο (4/10, 16:00), σε ένα ματς που απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του.

Ο Άρης έκανε ιδανική αρχή στο Eurocup καθώς επικράτησε με 81-85 στη Βενετία επί της Βενέτσια πατώντας πάνω στην καταπληκτική άμυνά του αλλά και στον τρομερό Μπράις Τζόουνς. Πλέον στρέφει την προσοχή του στο ματς του Σαββάτου (4/10, 16:00) κόντρα στην Καρδίτσα. Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της ομάδας Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GREEK BASKET LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων K.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00΄στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλεια