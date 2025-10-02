ΑΕΚ: Η νέα εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνιση
Η νέα εμφάνιση της ΑΕΚ αποκαλύφθηκε μέσα από τα social media της ομάδας. Με το μαύρο χρώμα να κυριαρχεί και ένα σχέδιο με φρέσκια αισθητική, η «Ένωση» θα αγωνίζεται φέτος εκτός έδρας στη Stoiximan Basket League.
Τη φανέλα του «Δικέφαλου» φόρεσε για πρώτη φορά ώστε να τη δει ο κόσμος, ο νέος γκαρντ - φόργουορντ της ομάδας, Άντονις Άρμς.
Η ΑΕΚ ξεκινά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις το Σάββατο (4/10, 16:00), στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου, όπου και θα κάνει ντεμπούτο η νέα της εμφάνιση.
