GBL, Πανιώνιος-Περιστέρι: Άλλαξε η ώρα του παιχνιδιού
Ο Πανιώνιος υποδέχεται το Περιστέρι στο κλειστό της Γλυφάδας για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.
Η αλλαγή έγινε κατόπιν αιτήματος της ΕΡΤ και έτσι το παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο 4/10, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στις 19:30. Η μετάδοση θα γίνει από το κανάλι της ΕΡΤ 2.
Ο Πανιώνιος μπαίνει στη νέα σεζόν φορτσάτος και γεμάτος αυτοπεποίθηση, μετά την ευρωπαϊκή του νίκη κόντρα στην Κέμνιτζ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο EuroCup έπειτα από 11 χρόνια απουσίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.