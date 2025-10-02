Αλλαγή ώρας στο Πανιώνιος–Περιστέρι για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Ο Πανιώνιος υποδέχεται το Περιστέρι στο κλειστό της Γλυφάδας για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Η αλλαγή έγινε κατόπιν αιτήματος της ΕΡΤ και έτσι το παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο 4/10, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στις 19:30. Η μετάδοση θα γίνει από το κανάλι της ΕΡΤ 2.

Ο Πανιώνιος μπαίνει στη νέα σεζόν φορτσάτος και γεμάτος αυτοπεποίθηση, μετά την ευρωπαϊκή του νίκη κόντρα στην Κέμνιτζ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο EuroCup έπειτα από 11 χρόνια απουσίας.