Μπαρτζώκας: «Μη γίνουμε γραφικοί - Όλα έχουν το τίμημά τους»
Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Μύκονο και επικράτησε άνετα με 109-83 στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σε ένα ματς που έλαμψε ο Όμηρος Νετζήπογλου με 27 πόντους.
«Και η Μύκονος έπαιξε ωραίο μπάσκετ και βοήθησε ώστε να γίνει ένα παιχνίδι που το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, ειδικά τα νέα παιδιά. Ήταν περισσότερο ένα διαδικαστικό ματς.
Ο κάθε παίκτης προπονείται καθημερινά στο 100% και είναι ενεργό μέλος της ομάδας. Αυτό είναι σημαντικό και για τη δική του αυτοπεποίθηση. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μας βοήθησε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Όμηρος σήμερα. Είναι πολύ αξιόλογοι παίκτες, αλλά πρέπει να κάνουν και κάποιες υποχωρήσεις. Αγωνίζονται στην καλύτερη ομάδα της EuroLeague και αυτό έχει πάντα το τίμημά του.
Δεν χρειάζεται να γινόμαστε γραφικοί. Θέλουμε να κερδίσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη και να μας στηρίξει ο κόσμος, γιατί το πρόγραμμα είναι απαιτητικό. Η ομάδα μας έχει σταθερότητα και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των φιλάθλων. Ανήκουμε στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
Δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι άλλοι. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε και τα τρία παιχνίδια».
