Μουράτος: «Έψαχνα ένα υγιές περιβάλλον με “δίψα” και φιλοδοξία να διακριθεί και να πετύχει»

Ο νέος γκαρντ του Περιστερίου, Βασίλης Μουράτος, μίλησε στο Web Radio της ΕΟΚ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο νέο σταθμό της καριέρας του αλλά και στην κατάκτηση του μεταλλίου από την Ελλάδα στο EuroBasket 2025.

Για την επιστροφή του στο Περιστέρι: «Νομίζω πως η πρώτη αίσθηση που έχω είναι εξαιρετική όσον αφορά όλους τους τομείς. Το οργανωτικό κομμάτι και το περιβάλλον της ομάδας πάνω-κάτω τα ήξερα, ήξερα που έρχομαι, πως είναι ένα αξιόλογο περιβάλλον, με οικογενειακό κλίμα, με πολύ προσεγμένα τα πράγματα γύρω από το μπάσκετ και που δουλεύει σε ένα πολύ ψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Σχετικά με το μπασκετικό κομμάτι, η ομάδα είναι σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο, δείχνει καλά στοιχεία, έχουμε μέρες να βελτιωθούμε κι άλλο. Θα είμαστε μια ομάδα που θα εξελιχθεί μέσα από τα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της σεζόν. Έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης και είμαστε σε ένα ήδη ικανοποιητικό επίπεδο αυτήν τη στιγμή».

Για το τι έψαχνε ο ίδιος και του το έδωσε το Περιστέρι: «Έψαχνα ένα υγιές περιβάλλον, πρώτα απ’ όλα, με “δίψα” και φιλοδοξία να διακριθεί και να πετύχει. Ένα περιβάλλον που θα μου δείξει πως με θέλει, πως με πιστεύει και πως μπορώ να είμαι σε μια ομάδα χρήσιμος και να βοηθήσω πάρα πολύ απ’ τη μεριά μου να πετύχει τους στόχους του».

Για τις πρώτες μέρες με τον προπονητή της ομάδας, Βασίλη Ξανθοπούλο: «Είναι πάρα πολύ θετικό πως πριν κάποιους μήνες ήταν ακόμα παίκτης, γιατί μπορεί να δει και τους παίκτες απ’ την πλευρά αυτήν και καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα. Τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που λειτουργούμε, που συμπεριφερόμαστε στην εκάστοτε κατάσταση. Είναι πάρα πολύ θετικό. Η προσέγγιση των ανθρώπων και του κόουτς ήταν άψογη, μου έδειξαν πάρα πολύ ότι με θέλουν στην ομάδα και τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ αισιόδοξος. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα. Απ’ τη μεριά μου, μένει να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ και ό,τι καλύτερο έχω».

Για την ανταγωνιστικότητα του φετινού πρωταθλήματος: «Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που βλέποντας το πρωτάθλημα πριν την έναρξή του έβγαζες συμπεράσματα που αναιρούνταν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Υπήρχαν και πάρα πολλές φορές που ομάδες τις οποίες δε… βλέπαμε στην ουσία γινόντουσαν οι εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Η εμπειρία μου λέει ότι τα χαρτιά και τα ονόματα δεν παίζουν μπάσκετ και όλα θα φανούν στο γήπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν μια χρονιά σε μια ομάδα».

Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική στο φετινό Ευρωμπάσκετ: «Επειδή έχω βιώσει το κομμάτι της Εθνικής ομάδας στο “πετσί” μου όλα αυτά τα χρόνια, ήταν μια “ηθική ικανοποίηση” όλων αυτών που έχουμε περάσει. Χάρηκα πάρα πολύ και για τα παιδιά, γιατί ήταν πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που έγινε και κατά κάποιον τρόπο αναγνωρίστηκαν οι κόποι όλων όσων έχουν “τραβήξει κουπί” αυτά τα χρόνια, για να σταματήσει και αυτή η… παραφιλολογία ότι δεν έχουμε μέλλον σαν ελληνικό μπάσκετ. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, που μπορεί να αποτελέσει βάση για να έρθουν κι άλλες επιτυχίες για το μέλλον».