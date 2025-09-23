Η προτροπή του Βασίλη Οικονομίδη στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα.

Στα γραφεία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ βρέθηκε ο Βασίλης Οικονομίδης.

Ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του ΕΣΑΚΕ προέτρεψε να υπάρξει μία κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα του γηπέδου και σοβαρή προσέγγιση με προτεραιότητα στην ΠΑΕ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ερασιτέχνης: «Τα γραφεία του Α.Σ. ΠΑΟΚ επισκέφτηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, το επίλεκτο μέλος της Οικογένειας του ΠΑΟΚ, πρώην πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και επί χρόνια Γενικός Γραμματέας του Α.Σ. ΠΑΟΚ, κ. Βασίλης Οικονομίδης.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών του ΔΣ του Α.Σ. ΠΑΟΚ, και επισήμανε τον σημαντικό ρόλο του Συλλόγου ως θεματοφύλακα και «μάνα» του οργανισμού του ΠΑΟΚ.

Σε σχέση με το επίκαιρο θέμα του γηπέδου, προέτρεψε να υπάρξει σοβαρή προσέγγιση από όλες τις πλευρές, με προτεραιότητα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά στο πλαίσιο ίσων όρων και προϋποθέσεων, για την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας του σωματείου, θέτοντας τα μέλη ενώπιον της ιστορικής τους ευθύνης.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω ιστορικός παράγοντας του ΠΑΟΚ, δήλωσε τα εξής:

«Δέχτηκα πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο οποίος με τίμησε. Ήρθα εδώ στα γραφεία, είχαμε μία συζήτηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Με ενημέρωσαν για τα τρέχοντα θέματα των τμημάτων. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μου έκαναν.

Θεωρώ ότι ο ερασιτέχνης είναι καλοπροαίρετος και φυσικά επειδή όλα τα παιδιά δουλεύουν ανιδιοτελώς, προασπίζουν και τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Με καλή διάθεση αλλά παράλληλα και με νομική υποστήριξη για τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, τα οποία προέχουν. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».