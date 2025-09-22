O Δημήτρης Κατσίβελης μπήκε στις προπονήσεις της ΑΕΚ, λίγες μέρες πριν το ματς του Super Cup κόντρα στον Προμηθέα (26/9).

Μετά την εντυπωσιακή εικόνα που είχε στα φιλικά στον επιθετικό τομέα, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν. Την Παρασκευή 26/9 θα παίξει με τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Super Cup στη Ρόδο, θέλοντας να τσεκάρει το εισιτήριο για τελικό και να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε τον Δημήτρη Κατσίβελη να μπαίνει στις προπονήσεις της Βασίλισσας, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική μας ομάδα στο Eurobasket. O διεθνής γκαρντ έτσι προσθέτει άλλη μια επιλογή στα γκαρντ της Ένωσης.

Ο Κατσίβελης προπονήθηκε και τα... είπε με τους νέους του συμπαίκτες, με τον Σάλε να στηρίζει πολλά πάνω του για την περιφέρεια της ομάδας. Ένας γκαρντ που μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Tην περσινή σεζόν ήταν κομβικός για τον ΠΑΟΚ στην πορεία μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup.