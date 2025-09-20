Ο Θωμάς Μαύρος, μέσω του ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet, για τα 135 χρόνια Πανιώνιος, μίλησε για τις δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές του αγάπες και το πώς ξεκίνησε η χρυσή διαδρομή του στο ποδόσφαιρο!

Ο Πανιώνιος συμπλήρωσε 135 χρόνια ζωής και το Gazzetta σε συνεργασία με τη Novibet ετοίμασε ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Σ' αυτό μιλούν θρυλικές μορφές του Ιστορικού όπως ο Θωμάς Μαύρος.

Ο άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του, ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, συγκινεί όταν κάνει σαφές ότι «ο Πανιώνιος είναι η ποδοσφαιρική του μάνα κι η ΑΕΚ η γυναίκα μου».

Παράλληλα, εξήγησε το πώς ξεκίνησε η διαδρομή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χαρακτηριστικά είπε στο 15.17 του ντοκιμαντέρ:

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το απόγευμα, όταν ήμουν 8 χρονών και πήγα στο γήπεδο για πρώτη φορά χωρίς τον πατέρα μου γιατί ήταν άρρωστος. Εκεί με είδε ο Τάκης ο Παπουλίδης με πήρε μέσα, παίξαμε τις κεφαλιές και μου είπε: "Από την επόμενη Κυριακή θα είσαι η μασκότ του Πανιωνίου. Κι έτσι ξεκίνησα την πορεία μου στο ποδόσφαιρο, από εκείνη τη στιγμή».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Κάτι παραπάνω από 32' κυανέρυθρης μαγείας στο παρακάτω video: