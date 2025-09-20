Ο Πανιώνιος τίμησε τον προπονητή που οδήγησε την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην κατάκτηση του Κυπέλλου το 1991, Βλάντο Τζούροβιτς.

Ο Πανιώνιος αντιμετώπισε τη Βαρέζε στη Γλυφάδα σε φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας». Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, οι «κυανέρυθροι» τίμησαν τον Βλάντο Τζούροβιτς.

Ο 77χρονος Γιουγκοσλάβος με μακρά καριέρα στους μπασκετικούς πάγκους, ήταν ο προπονητής εκείνος που οδήγησε την ομάδα από τη Νέα Σμύρνη στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 1991.

Στο γήπεδο βρίσκονταν και άλλες μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ ενώ το βραβείο το παρέδωσε ο εμβληματικός Φάνης Χριστοδούλου.