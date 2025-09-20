Ο Μάκης Αγγελόπουλος βρέθηκε στη Γλυφάδα ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της ΑΕΚ με την Καρδίτσα για το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας».

Στη δεύτερη ημέρα δράσης του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας», η ΑΕΚ αντιμετώπισε το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) την Καρδίτσα, με τον Ντράγκαν Σάκοτα και τον Νίκο Παπανικολόπουλο να έχουν την ευκαιρία να δουν τους παίκτες τους ενόψει της έναρξης τη νέα σεζόν.

Στο κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», μεταξύ άλλων βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της «Βασίλισσας», Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια των παικτών του.