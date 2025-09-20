ΑΕΚ: Στη Γλυφάδα για το παιχνίδι με την Καρδίτσα ο Μάκης Αγγελόπουλος
Στη δεύτερη ημέρα δράσης του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας», η ΑΕΚ αντιμετώπισε το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) την Καρδίτσα, με τον Ντράγκαν Σάκοτα και τον Νίκο Παπανικολόπουλο να έχουν την ευκαιρία να δουν τους παίκτες τους ενόψει της έναρξης τη νέα σεζόν.
Στο κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», μεταξύ άλλων βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της «Βασίλισσας», Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια των παικτών του.
Στη Γλυφάδα ο Μάκης Αγγελόπουλος#aekbc #askaek pic.twitter.com/poDuWwFAFD— AEK BC (@aekbcgr) September 20, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.