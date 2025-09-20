Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ράιαν Τέιλορ και ενισχύθηκε στα γκαρντ.

Ενίσχυση για την ομάδα της Ρόδου. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον γκαρντ Ράιαν Τέιλορ. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Πολωνία με την Ανβίλ, όπου είχε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους και 2,4 ριμπάουντ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Θα έρθει για τρίτη φορά στην Ελλάδα, αφού στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα τόσο του Ηρακλή το 2021-22, όσο και του Απόλλωνα Πάτρας μια χρονιά αργότερα.

Aναλυτικά

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ράιαν Τέιλορ.

Ο Ράιαν Τέιλορ είναι γεννημένος την 1η Φεβρουαρίου του 1995 στην Ιντιάνα των ΗΠΑ και με ύψος 1.98μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Από το 2014 μέχρι το 2019 έπαιξε στο NCAA με τη φανέλα των Οχάιο Μπόμπκατς, Ίβανσβιλ Έισις και Νορθγουέστερν Γουάιλντκατς. Τα επόμενα δύο χρόνια αγωνίστηκε στην G League με τη θυγατρική ομάδα των Γουόριορς, τη σεζόν 2021/22 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή, ενώ έπαιξε και στη Νέα Ζηλανδία με τους Καντερμπέρι Ραμς.

Τη σεζόν 2022/23 επέστρεψε στη χώρα μας αυτή τη φορά για τον Απόλλωνα Πατρών και στη συνέχεια έπαιξε ακόμη σε Μπρέσια και Τάουερς Αμβούργου. Το 2023/24 υπέγραψε στη λιθουανική Γιουβέντους, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Πολωνία με την Ανβίλ, όπου είχε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους και 2,4 ριμπάουντ, σε όλες τις διοργανώσεις.