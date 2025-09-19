Ένταση και υψηλό τέμπο είχε το εναρκτήριο ματς του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» με τον Πανιώνιο να ξεκινά με το... δεξί το διήμερο επικρατώντας με 89-84 της Καρδίτσας.

O Πανιώνιος ήθελε να ζεστάνει την ομάδα και τον κόσμο του με την διεξαγωγή του ιστορικού τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας», στη μνήμη του σπουδαίου οραματιστή της ομάδας. Οι κυανέρυθροι μαζί με την Καρδίτσα, την ΑΕΚ και την Βαρέζε συμμετείχαν στο τουρνουά με το πρώτο τζάμπολ να γίνεται ανάμεσα στον Πανιώνιο και την Καρδίτσα με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 89-84

Δυνατό τεστ έδωσαν οι δύο ομάδες με τους Γουότσον και Κροζέρ να κυριαρχούν για τους γηπεδούχους και τους Μπράντον και Ντέιμεν Τζέφερσον να πρωταγωνιστούν για την Καρδίτσα. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν διάθεση να πιέσουν και κατάφεραν να περάσουν μπροστά στη λήξη του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες ομάδες μπήκαν με το μαχάιρι στα... δόντια. Μπορεί το σκορ να ήταν υψηλό, όμως η ένταση ήταν ακόμα μεγαλύτερη με τον Μιχάλη Λούντζη να ανεβάζει στροφές για τους «κυανέρυθρους», όσο οι φιλοξενούμενοι παρέμεναν μπροστά στον πόντο (67-68). Δύο καλές άμυνες και δύο τρίποντα του Σταρκς έβαλαν τον Πανιώνιο σε θέση οδηγού (72-70), στον αντίποδα ανέβασε ρυθμό ο Λεωνίδας Κασελάκης και το ματς πήγαινε πόντο-πόντο. Ωστόσο οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να χτίσουν μία διαφορά ασφαλείας (83-76) και να οδηγηθεί προς τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 39-40, 67-68, 89-84