Άρης: Μια τούρτα για το καλωσόρισμα σε Ζήση και Μπουντοβίνο
Ο Νίκος Ζήσης επέστρεψε στην καθημερινότητα του Άρη έπειτα από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Εθνική ομάδα και τη σπουδαία επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket. Το ίδιο και ο φυσιοθεραπευτής της Εθνικής αλλά και του Άρη, Αλέξανδρος Μπουντοβίνος. Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και μέλη της διοίκησης επιφύλαξαν υποδοχή κι έναν ιδιαίτερο τρόπο για να τους συγχαρούν καθώς τους περίμενε μια μεγάλη τούρτα η οποία έφερε φωτογραφία της Εθνικής και των παικτών με τα χάλκινα μετάλλια στο στήθος.
