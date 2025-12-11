Με νέα πρόσωπα τους Νίκολς και Μακ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (12/12) η προπόνηση του Κολοσσού.

Στη Ρόδο βρίσκονται από το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) ο Ντέιβιντ Νίκολς και ο Τέβιν Μακ, που αποτελούν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Κολοσσού. Οι δυο Αμερικανοί έφτασαν στο «σμαραγδένιο νησί» την Πέμπτη (11/12) και την Παρασκευή (12/12) θα έχουν την πρώτη γνωριμία με τον προπονητή τους Χαβιέ Καράσκο και τους συμπαίκτες τους.

Στον Κολοσσό προχώρησαν στην ενίσχυση της ομάδας τη δεδομένη στιγμή, καθώς ήταν το κατάλληλο τάιμινγκ, αφού ακολουθεί το ρεπό του πρωταθλήματος, αλλά και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, οπότε έχουν ένα 15ημερο για να δουλέψουν, ώστε να αφομοιώσουν οι δυο παίκτες τη φιλοσοφία του προπονητή και να είναι αποτελεσματικοί στο παιχνίδι της ομάδας.

Όσον αφορά τον Ράιαν Τέιλορ, που υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena θα μείνει εκτός δράσης για δυο περίπου μήνες, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε διακοπή του συμβολαίου του και θα ενεργοποιηθεί εφόσον είναι έτοιμος μετά την ολοκλήρωση της αποθεραπείας του.

Στον Κολοσσό αντιλαμβάνονται ότι είναι σε δύσκολη θέση, αλλά το επόμενο διάστημα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για δουλειά, ώστε η ομάδα να βελτιώσει την εικόνα της στην προσπάθεια που κάνει για να υλοποιήσει τους στόχους της.

