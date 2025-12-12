Ο Τέβιν Μακ και ο Ντέιβιντ Νίκολς έκαναν την Παρασκευή (12/12) την πρώτη προπόνηση με την ομάδα του Κολοσσού.

Την πρώτη προπόνηση με τον Κολοσσό έκαναν την Παρασκευή (12/12) στο κλειστό της Καλλιθέας τα δυο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας ο Τέβιν Μακ και ο Ντέιβιντ Νίκολς.

Αμφότεροι, έφτασαν στο «σμαραγδένιο νησί» την Πέμπτη (11/12) και ένα 24ωρο αργότερα τέθηκαν στη διάθεση του Χαβιέ Καράσκο, έχοντας και την πρώτη γνωριμία με τους νέους τους συμπαίκτες.

«Οι δύο νέοι αθλητές μας, Τέβιν Μακ και Ντέιβιντ Νίκολς, έφτασαν το βράδυ της Πέμπτης στη Ρόδο και σήμερα, Παρασκευή, πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση με την ομάδα υπό τις οδηγίες του Χαβιέρ Καράσκο!» ανέφερε η ενημέρωση της ομάδας της Ρόδου.

Στον Κολοσσό κάνοντας χρήση του ρεπό της αγωνιστικής μπορούν πλέον με τα δυο νέα πρόσωπα να δουλέψουν απερίσπαστοι, ώστε στη συνέχεια να ετοιμαστούν για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί και αποτελεί ένα καλό τεστ πριν από τα πολύ σημαντικά εντός έδρας παιχνίδια τη 12η αγωνιστική με τη Μύκονο και τη 13η με το Μαρούσι.

Ο προπονητής των «θαλασσί» Χαβιέ Καράσκο θέλει αυτό το διάστημα να αφομοιώσουν οι παίκτες του τα συστήματα και να μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα από την επιθετική του φιλοσοφία.

Με τις δυο νέες προσθήκες ο Ισπανός τεχνικός εκτός απροόπτου θα βγάλει από την εξάδα των ξένων τον Γάλλο σούτινγκ γκαρντ Μίλαν Μπάρμπιτς.