Η υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και όλα δείχνουν ότι ο «Δικέφαλος» μπαίνει στην τελική ευθεία για να αλλάξει σελίδα.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας εμπιστευτικότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές, το επόμενο βήμα ήταν η επίσημη αποστολή και αποδοχή της επιστολής προθέσεων (letter of intent) από την πλευρά του Έλληνα επιχειρηματία, κίνηση που ουσιαστικά άναψε το «πράσινο φως» για τη συνέχεια.

Οι νέες εξελίξεις θέλουν την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να έχει ήδη παραδώσει τα οικονομικά στοιχεία στον κύκλο του κ. Μυστακίδη, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπουν στη διαδικασία και οι ορκωτοί λογιστές, ώστε να ξεκινήσει ο λεπτομερής έλεγχος των χρήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας. Το στάδιο αυτό υπολογίζεται να διαρκέσει λίγο παραπάνω από δέκα ημέρες και θα αποτελέσει το κλειδί για να δρομολογηθούν οι τελικές εξελίξεις.

Εφόσον όλα κυλήσουν χωρίς εμπόδια, μέχρι το τέλος του μήνα εκτιμάται ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει νέο ιδιοκτήτη και η ομάδα μπάσκετ θα εισέλθει σε μια νέα εποχή. Η διαδικασία προβλέπει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.