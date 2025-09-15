ΠΑΟΚ: Ξεκινά ο οικονομικός έλεγχος από την πλευρά Μυστακίδη
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας εμπιστευτικότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές, το επόμενο βήμα ήταν η επίσημη αποστολή και αποδοχή της επιστολής προθέσεων (letter of intent) από την πλευρά του Έλληνα επιχειρηματία, κίνηση που ουσιαστικά άναψε το «πράσινο φως» για τη συνέχεια.
Οι νέες εξελίξεις θέλουν την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να έχει ήδη παραδώσει τα οικονομικά στοιχεία στον κύκλο του κ. Μυστακίδη, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπουν στη διαδικασία και οι ορκωτοί λογιστές, ώστε να ξεκινήσει ο λεπτομερής έλεγχος των χρήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας. Το στάδιο αυτό υπολογίζεται να διαρκέσει λίγο παραπάνω από δέκα ημέρες και θα αποτελέσει το κλειδί για να δρομολογηθούν οι τελικές εξελίξεις.
Εφόσον όλα κυλήσουν χωρίς εμπόδια, μέχρι το τέλος του μήνα εκτιμάται ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει νέο ιδιοκτήτη και η ομάδα μπάσκετ θα εισέλθει σε μια νέα εποχή. Η διαδικασία προβλέπει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.