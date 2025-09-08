Οι επαφές μεταξύ ΚΑΕ ΠΑΟΚ και Αριστοτέλη Μυστακίδη παίρνουν πλέον επίσημη μορφή και το θέμα της αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών προχωράει.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με κάθε επισημότητα χθες ότι εστάλη προς τους εκπροσώπους του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, προκειμένου να ελεγχθεί και από την πλευρά τους και να προχωρήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ενδεχόμενη εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχου, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία εμπλοκής στα κοινά της ομάδας μπάσκετ.

Το επόμενο στάδιο περιλάμβανε την απάντηση από την πλευρά του 63χρονου Θεσσαλονικιού επιχειρηματία με την υπογραφή του εγγράφου και την αποστολή εκ μέρους του, του «letter of intent» προς την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Όντως, πολύ γρήγορα και σε λιγότερο από 24 ώρες, η πλευρά του κ. Μυστακίδη έστειλε το έγγραφο εμπιστευτικότητας -σύμφωνα με πληροφορίες έχοντας προχωρήσει σε κάποιες διορθώσεις- προς την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ. Τι σημαίνει αυτό;

Εντός των επόμενων ημερών, ίσως και άμεσα, αναμένονται οι υπογραφές από τα μέλη της διοίκησης και στη συνέχεια η οριστικοποίηση του εγγράφου εμπιστευτικότητας («letter of intent»), προκειμένου να φτάσουμε στο επόμενο και πιο ουσιαστικό βήμα, δηλαδή στον οικονομικό έλεγχο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.