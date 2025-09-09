ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας»
Όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές.
Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, ο ΠΑΟΚ είχε στείλει στους εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων.
Αυτό ανακοινώθηκε και επίσημα από την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ενώ πλέον απομένει η αποστολή του «letter of intent» προς την ίδια, για να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«Ανακοίνωση-ενημέρωση ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας, τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από την πλευρά του κ.Μυστακίδη.
Αναμένεται πλέον η αποστολή του “letter of intent” προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.