ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας»

Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, ο ΠΑΟΚ είχε στείλει στους εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Αυτό ανακοινώθηκε και επίσημα από την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ενώ πλέον απομένει η αποστολή του «letter of intent» προς την ίδια, για να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Ανακοίνωση-ενημέρωση ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας, τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από την πλευρά του κ.Μυστακίδη.

Αναμένεται πλέον η αποστολή του “letter of intent” προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας».