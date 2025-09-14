Ο Άρης νίκησε (98-90) τον Ηρακλή στην αυλαία του τουρνουά «Μαυροσκούφεια»

Με double double σε πόντους και ασίστ, ο Μπράις Τζόουνς ήταν ο πρωταγωνιστής του Άρη στη νίκη επί του Ηρακλή με 98-90 στο Nick Galis Hall στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το τουρνουά «Μαυροσκούφεια».

Ο Αμερικανός γκαρντ του Άρη τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους και 13 τελικές πάσες καθώς ο Ηρακλής αγωνίστηκε με δύο απουσίες (σ. σ. στη διάθεση του Γιώργου Σιγάλα δεν βρέθηκε ούτε ο Δημήτρης Μωραΐτης) και επένδυσε πάνω στο εξαιρετικό ποσοστό (50%, 13/26) από μακρινή απόσταση. Κοινός προβληματισμός των δύο ομάδων οι επιδόσεις τους στην άμυνα καθότι εμφανίστηκαν αρκετά ευάλωτες στον συγκεκριμένο τομέα σ’ ένα παιχνίδι που ήταν κλειστό σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου πλην των τελευταίων λεπτών όπου ο Άρης ξέφυγε με 55-46.

Οι «κίτρινοι» πάτησαν έως και σε διαφορά 13 πόντων (71-58) προς τα τέλη της 3ης περιόδου. Τα μακρινά σουτ του Φόρμαν σε συνδυασμό με το πολύ καλό παιχνίδι του Σμιθ αλλά και του Φόστερ έδωσαν τη δυνατότητα στον Ηρακλή να μειώσει τη διαφορά (77-75) και να μπει ξανά στη διεκδίκηση της νίκης. Εκεί, ένα τρίποντο του Άρνολντας Κουλμπόκα απλοποίησε τα πράγματα για τον Άρη ο οποίος ήταν ανώτερος στη ρακέτα με τους Φόρεστερ-Ίνοκ οι οποίοι πρόσφεραν 29 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα δεν αγωνίστηκε ο Λευτέρης Μποχωρίδης λόγω ενόχλησης στο πόδι.

Τα δεκάλεπτα: 29-28, 55-46, 75-67, 98-90.

ΑΡΗΣ: Μήτρου Λονγκ 8 (2), Τζόουνς 23, Φορμπς 16 (3), Φόρεστερ 15, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 3 (1), Καζαμίας 2, Ίνοκ 14 (6ρ.), Χάρελ 7, Αντετοκούνμπο, Κουλμπόκα 10 (2).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Ντάρκο Κέλι 9 (3), Φόρμαν 21 (3) Φόστερ 17 (2), Σμιθ 16 (1), Τσιακμάς 9 (3), Πουλιανίτης 1, Γουέιρ 7, Καμπουρίδης, Βλάχος, Σύλλας, Κομνιανίδης 3 (1).