Ο Βασίλης Σπανούλης απόλαυσε τον Βασίλη Τολιόπουλο και την εμφάνισή του απέναντι στην Λιθουανία για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όμως ο «Kill Bill» έχει βρεθεί και αντίπαλος με τον «καυτό Τολιό»! Το Gazzetta θυμάται την μεγάλη εμφάνιση του νέου γκαρντ του Παναθηναϊκού όταν πήγε να κερδίσει μόνος του το Περιστέρι το 2022.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτέλεσε το κρυφό όπλο του Βασίλη Σπανούλη στο παιχνίδι της Ελλάδας απέναντι στην Λιθουανία, με τον «Τολιό» να βάζει 17 πόντους με 6/8 εντός παιδιάς (3/4 τρίποντα, 3/4 δίποντα) και 3/4 βολές.

«Ο Τολιόπουλος είχε ένα μεγάλο ματς. Μπήκε έτοιμος από την άμυνα και ζέστανε τα πόδια του. Όταν είναι "καυτός" είναι δύσκολο να τον σταματήσεις», ανέφερε ο Βασίλης Σπανούλης για τον Βασίλη Τολιόπουλο, με τον προπονητή της Εθνικής μας βέβαια, να έχει βρεθεί απέναντι σε έναν «σεληνιασμένο» Τολιόπουλο και να ξέρει από πρώτο χέρι πως όταν εκείνος βρει ρυθμό, δύσκολα σταματιέται.

Το ημερολόγιο έγραφε 19 Νοεμβρίου 2022 όταν ο Βασίλης Σπανούλης αντιμετώπισε τον Βασίλη Τολιόπουλο, με τον έναν να είναι προπονητής στο Περιστέρι και τον άλλον ηγέτης στον Άρη. Και εκείνο το απόγευμα Σαββάτου, στο «Α.Παπανδρέου» είδαμε μια από τις σπουδαιότερες παραστάσεις Έλληνα παίκτη.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος τελείωσε το παιχνίδι με 38 πόντους, έχοντας 9/15 τρίποντα, 13/21 συνολικά εντός παιδιάς, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, χαρίζοντάς μας μια μοναδική παράσταση, η οποία ήταν ξεχωριστή για τον ίδιο. Γιατί; Μα γιατί έκανε το ματς της ζωής του μπροστά στον παίκτη που θαύμαζε από μικρό παιδί, τον Βασίλη Σπανούλη!

«Ο Βασίλης είναι το είδωλο από μικρός. Τον θαύμαζα και ένοιωθα δέος μπροστά του. Ήμουν χαρούμενος τέτοια εμφάνιση στο ίδιο παρκέ μαζί του. Μου είπε συγχαρητήρια και τίποτε άλλο», είχε δηλώσει τότε στην κάμερα της ΕΡΤ, με τον Βασίλη Σπανούλη από την άλλη να σχολιάζει πως «Πετύχαμε τον Βασιλάκη (Τολιόπουλο) σε εκπληκτική ημέρα. Συγχαρητήρια, έκανε εκπληκτικό παιχνίδι».

Πηγαίνοντας από το 2022 στο τώρα και το 2025, ο Βασίλης Σπανούλης έχει καθιερώσει τον Βασίλη Τολιόπουλο στην Εθνική, του έχει δώσει το ελεύθερο να βγάλει το ταλέντο του στο παρκέ και εκείνος τον δικαιώνει με κάθε ευκαιρία. Εξάλλου, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του «Kill Bill», ξέρει πολύ καλά τι παίκτη έχει στα χέρια του.

Πλέον το 2022 ανήκει στο παρελθόν. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είναι πια στο Περιστέρι, αλλά στην Εθνική Ελλάδας και την Μονακό. Από την άλλη, ο Βασίλης Τολιόπουλος ετοιμάζεται για την πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ένα πράγμα όμως έχει μείνει αναλλοίωτο στο χρόνο, πως ο «Τολιό» συνεχίζει να θαυμάζει τον Βασίλη Σπανούλη και να νιώθει δέος μπροστά του. Άλλωστε, κανείς μας δεν ξεχνά τους παιδικούς του ήρωες...