Ο Ντονάτας Ουρμπόνας παραδέχτηκε την ανωτερότητα της Ελλάδας στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα συνεχίζει το «ταξίδι» της στο EuroBasket 2025. Πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα της Παρασκευής (12/9) με αντίπαλο την Τουρκία στα ημιτελικά του τουρνουά, έχοντας αφήσει εκτός τη μαχητική Λιθουανία, την οποία «λύγισε» με 87-76.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, το μεγάλο λιθουανικό Μέσο Basketnews στην καθιερωμένη τους εκπομπή αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι, με τον Ντονάτας Ουρμπόνας να κάνει μία... άκρως ελληνική παραδοχή:

«Μαλα@@@ αξίζατε αυτή τη νίκη. Ήσασταν καλύτεροι, δεν είμαι σίγουρος με τι μπορούμε να παραπονεθούμε. Ίσως κάποια σφυρίγματα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι διαιτητές δεν έπαιξαν ρόλο. Δυστυχώς».

Παρά τα λίγα παράπονα για ορισμένα σφυρίγματα, όλοι στο πάνελ συμφώνησαν ότι η διαιτησία δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η Ελλάδα πήρε μία δίκαιη νίκη. Ένα στοιχείο μάλιστα που ξεχώρισαν στο παιχνίδι της «γαλανόλευκης» ήταν η καλή αμυντική λειτουργία της, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση.