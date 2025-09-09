GBL: ΑΑυτές είναι οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος
Μετά την κατάργηση του γ' γύρου στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL ο οποίος ίσχυε τη σεζόν 2023-24 ακολούθησε και η κατάργηση των Play Out.
Πλέον στο σύστημα διεξαγωγής επιστρέφουν οι σειρές best of three από την προημιτελική φάση (1-1-1) όπου ο 1ος της regular season θα παίξει με τον 8ο, ο 2ος με τον 7ο, ο 3ος με τον 6ο και το 4ος με τον 5ο.
Τα playoffs θα συνεχιστούν και στην ημιτελική φάση (1-1-1) πριν από τους τελικούς (1-1-1-1-1).
Σύμφωνα με την GBL, το πρώτο τζάμπολ του πρωταθλήματος θα δοθεί το διήμερο 4-5/10 με την διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής ενώ η αυλαία της κανονικής περιόδου θα πέσει στις 25-26/4 2026.
