Τρεις νέες συμφωνίες εγκρίθηκαν στο Δ.Σ της Stoiximan GBL.

Σημαντικές συμφωνίες για τη Stoiximan GBL για άλλη μια σεζόν που συνεχίζει να... εξελίσσεται και με τη βοήθεια των... συμπαικτών της.

Η Stoiximan μετά την επέκταση της συμφωνίας για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης του Super Cup που θα διεξαχθεί 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο

Επιπλέον υπήρξε έγκριση για νέες συμφωνίες στο Δ.Σ της Stoiximan GBL. Με τη λίγκα πλέον θα συνεργάζονται οι εταιρείες Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, ΖΥΘΟΣ ΒΑΠ και SNAPPI BANK. Και οι τρεις επενδύουν στο ελληνικό μπάσκετ και εμπιστεύονται το προϊόν που παρουσιάζει η Stoiximan GBL.