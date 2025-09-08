Άρης: Ήττα (99-81) από τη Μονακό παρά τους 23 πόντους του Φορμπς
Οι «κίτρινοι» χαρακτηρίστηκαν από τις αγωνιστικές μεταπτώσεις τους, κάτι απόλυτα φυσιολογικό για την εποχή και κυρίως για μια καινούργια ομάδα. Η Μονακό είχε τον έλεγχο του αγώνα στα πρώτα λεπτά (19-11, 6’) τιμωρώντας τις αμυντικές αδυναμίες της ελληνικής ομάδας (31-25, 10’). Μάλιστα η διαφορά έφτασε έως και στα επίπεδα των 16 πόντων (49-33) μέσα από την ευστοχία των γηπεδούχων από μακρινή απόσταση με τους Μπόσονγκέιμ, Ντιαλό, Μίροτιτς αλλά κι εντός ρακέτας με τον Χέιζ. Το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 56-45 καθώς ο Άρης άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά από τα τέλη της δεύτερης περιόδου.
Η ελληνική ομάδα έκανε επιμέρους σκορ 14-20 στην 3η περίοδο (70-65, 30’) παίρνοντας λύσεις και από τον Μπράις Τζόουνς αλλά η Μονακό πάτησε ξανά γκάζι αλλά και σε διψήφια διαφορά. Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Άρντολντας Κουλμπόκα ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, γεγονός το οποίο οδήγησε τον Ρόνι Χάρελ στο να χρησιμοποιηθεί κυρίως στη θέση «4». Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και την Τρίτη (9/9, 19:00).
Τα δεκάλεπτα: 31-25, 56-45, 70-65, 99-81.
MONAΚO: Blossongame 15 (2), Makoundou 10 (1), Mechergui 1, Michee, Diallo 15 (1), Hayes 17, Calathes 8, Motiejunas 6 (1), Tarpey 3 (1), Begarin 5 (1), Laurencikas 5, Mirotic 14 (1).
ΑΡΗΣ: Μήτρου – Λονγκ 9 (1), Jones 17 (1), Forbes 23 (3), Forrester 12, Πουλιανίτης 6 (1), Γκιουζέλης 1, Μποχωρίδης 3, Enoch 5 (1), Harrell 5 (1), Αντετοκούνμπο.
