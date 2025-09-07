ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Εστάλη το έγγραφο εμπιστευτικότητας στους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι έστειλε το έγγραφο εμπιστευτικότητας προς την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη εν αναμονής της έναρξης στη διαδικασία του οικονομικού ελέγχου.

Την περασμένη Τρίτη (2/9), ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος συναντήθηκε με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, εκεί όπου εκπρόσωποι του τελευταίου εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ΚΑΕ της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής (7/9), η πλευρά του «δικεφάλου» έστειλε έγγραφο εμπιστευτικότητας προς την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, εν αναμονή της έναρξης της διαδικασίας του οικονομικού ελέγχου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, εστάλη προς τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, προκειμένου να ελεγχθεί και από την πλευρά τους. Αναμένεται η υπογραφή του και η αποστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ του “letter of intent”, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας».