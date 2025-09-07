ΑΕΚ: «Κόουτς και Ντούσαν, να σας ζήσει»

Ο Ντούσαν Σάκοτα έγινε πατέρας για δεύτερη φορά και η ΚΑΕ ΑΕΚ του ευχήθηκε όπως φυσικά και του head coach Ντράγκαν που έγινε παππούς για 4η.

Πολύ όμορφη μέρα για την οικογένεια Σάκοτα. Η γυναίκα του Ντούσαν Σάκοτα, Ράντα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι που είναι και ο δεύτερος γιος του ζευγαριού. Παράλληλα ο Ντράγκαν Σάκοτα έγινε παππούς για τέταρτη φορά. Η ΚΑΕ ΑΕΚ ευχήθηκε στην οικογένεια Σάκοτα για αυτή την πολύ ξεχωριστή μέρα. Nα τους ζήσει!

Στα αγωνιστικά η Ένωση επέστρεψε από την Ιταλία με μια νίκη και μια ήττα στις αποσκευές της στα φιλικά. Eπικράτησε της Κρεμόνα αλλά ηττήθηκε από την Τρέντο.

Αναλυτικά

Σύσσωμη η οικογένεια της «Βασίλισσας» αισθάνεται την ανάγκη να συγχαρεί τον προπονητή της, Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος έγινε παππούς για 4η φορά!

Ο γιος του, ο τροπαιοφόρος πρώην αρχηγός της Ομάδας μας, Ντούσαν έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά, αφού η σύζυγός του Ράντα, έφερε στον κόσμο (ξανά) έναν πανέμορφο και υγιέστατο γιο, ενώ για την ιστορία άλλα δύο αγόρια έχει και ο Κόουτς Μίλος.

Ντούσαν-Ράντα, να σας ζήσει το νεογέννητο «σαν τα ψηλά βουνά». Να είναι καλότυχο και ευτυχισμένο.

Και αν θέλει ο Θεός, Κόουτς Šale, άντε και στο… πέμπτο εγγόνι, για να συμπληρωθεί μια… πεντάδα μπάσκετ!

Είμαστε όλοι χαρούμενοι για τη χαρά σας!

Άξιοι…