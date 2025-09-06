Δείτε τον Κίναν Έβανς αλλά και τους υπόλοιπους νεοφερμένους του Ολυμπιακού σε δράση.

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο του φιλικό απέναντι στον Προμηθέα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 95-67. Και τα βλέμματα φυσικά να είναι στραμμένα τόσο στα νέα αποκτήματα, όσο και τον Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, αφού έχασε όλη την περσινή σεζόν μετά και τον σοβαρό του τραυματισμό και αγωνίστηκε 20 λεπτά.

Ενώ διψήφιοι ήταν για τους Πειραιώτες τρεις παίκτες που αποκτήθηκαν το φετινό καλοκαίρι, οι Ντόντα Χολ, Τάισον Γουόρντ αλλά και ο Καλίφα Κουμάντζε ο οποίος ήρθε για να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών στην προετοιμασία με το ενδεχόμενο παραμονής να παραμένει ανοιχτό.

Θυμίζουμε πως οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκονται με την Ελλάδα και τη Σερβία αντίστοιχα, στη Ρίγα για το EuroBasket 2025.