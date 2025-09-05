Ο Γιώργος Τανούλης είναι ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς μετά τον σοβαρό του τραυματισμό, με την ομάδα του Άρη να τον επισκέπτεται σύσσωμη στο νοσοκομείο.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στη φιλική νίκη του Άρη επί της TFT Σκοπίων με 130-64 και πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Μετά την επέμβαση σύσσωμη η ομάδα του Άρη, παίκτες και προπονητικό έσπευσαν στο νοσοκομείο να τον επισκεφθούν και να εκφράσουν την συμπαράστασή τους.

«Ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη την οποία δεν περίμενα και δείχνει πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Άρης» είπε αρχικά ο Τανούλης και συνέχισε:

«Είναι τρομακτική η αγάπη που έχω πάρει απ' όλον τον κόσμο. Και κάνει και τον τραυματισμό και τον δρόμο της επιστροφής πιο εύκολο».