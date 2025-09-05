Άρης: Σύσσωμη η ομάδα επισκέφθηκε τον Τανούλη στο νοσοκομείο
Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στη φιλική νίκη του Άρη επί της TFT Σκοπίων με 130-64 και πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.
Μετά την επέμβαση σύσσωμη η ομάδα του Άρη, παίκτες και προπονητικό έσπευσαν στο νοσοκομείο να τον επισκεφθούν και να εκφράσουν την συμπαράστασή τους.
«Ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη την οποία δεν περίμενα και δείχνει πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Άρης» είπε αρχικά ο Τανούλης και συνέχισε:
«Είναι τρομακτική η αγάπη που έχω πάρει απ' όλον τον κόσμο. Και κάνει και τον τραυματισμό και τον δρόμο της επιστροφής πιο εύκολο».
@aris.basketball.club «Περάσανε τα χρόνια και παρά τις αλλαγές, είσαι ακόμα εκείνο το παιδί που αντέχει»🤜🤛 💛🖤 #ARISBC #ArisFamily #FuelTheFlame ♬ πρωτότυπος ήχος - aris.basketball.club
