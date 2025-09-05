Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μία ευρεία νίκη στο φιλικό απέναντι στην TFT Σκοπίων επικρατώντας με 119-66 στο PAOK Sports Arena.

Ένα χρήσιμο τεστ έδωσε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε με 119-66 επί της TFT Σκοπίων σε φιλικό αγώνα που έγινε στο PAOK Sports Arena κεκλεισμένων των θυρών.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» που αγωνίστηκε χωρίς τους Τζόουνς και Κόνιαρη, είχε από το ξεκίνημα του αγώνα τον έλεγχο και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη, όπως άλλωστε μαρτυρά το τελικό σκορ, αλλά και η εξέλιξη του παιχνιδιού.

Ο κόουτς Ζντοβτς, είδε έξι παίκτες του να φτάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ έριξε στο παρκέ όλους τους διαθέσιμους παίκτες και όλοι κατάφεραν να σκοράρουν. Μεταξύ αυτών και οι δύο 16χρονοι Μάνης και Νούσιος.

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 55-33, 93-50, 119-66

ΠΑΟΚ: Μelvin 14 (3), Σλαφτσάκης 7 (1), Ζάρας 5 (1), Μάνης 3 (1), Jackson 17 (3), Περσίδης 5 (1), Ιατρίδης 13( 1), Brown 11 (1), Φίλλιος 8 (1), Moore 14, Μανθόπουλος 8 (2), Dimsa 12 (3), Νούσιος 2.

TFT Σκοπίων: Tashovski 8, Davis 14 (2), Stojanoski 6, Vasilevski 2, Nikolov 9, Naumoski, Knezevic 1, Ivanov, Gordon 22 (3), Somerville 4, Zafirov.