Η συνάντηση της Τρίτης (2/9) άνοιξε τον δρόμο για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Η συνάντηση της Τρίτης (2/9) μεταξύ διοίκησης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και των εκπροσώπων του Αριστοτέλη Μυστακίδη άνοιξε επισήμως τον δρόμο για αλλαγή σελίδας στο μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή οικονομικών στοιχείων, με τα μέλη της σημερινής διοίκησης να βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον 63χρονο επιχειρηματία.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η ασπρόμαυρη ΚΑΕ έχει αλλάξει χέρια, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, καθώς υπάρχει μια σειρά κινήσεων που πρέπει να γίνουν μέσα στο προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λιγότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν ώστε να περάσει το πλειοψηφικό πακέτο στα χέρια του Μυστακίδη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στα χρέη της ΚΑΕ προς το Δημόσιο, που έχουν «πέσει» κάτω απο το εκατομμύριο, τον Ιβάν Σαββίδη (2,2 εκατομμύρια), τον Θανάση Χατζόπουλο και άλλους μετόχους της ΚΑΕ, όπως ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος κι ο Ηλίας Βιολίδης.

Η πλευρά Μυστακίδη έχει ζητήσει πλήρη εικόνα για τα οικονομικά της εταιρείας, διαδικασία που θα ακολουθήσει την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας και του σχετικού «letter of intent».

Ο ίδιος, μέσα από τους συνεργάτες του, έχει καταστήσει σαφές ότι είναι διατεθειμένος να επενδύσει σε μια ομάδα επιπέδου Ευρωλίγκας, ικανή να επιστρέψει στη μεγάλη σκηνή της Ευρώπης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο στόχος δεν είναι απλώς η σταθεροποίηση, αλλά η δημιουργία ενός μπασκετικού ΠΑΟΚ που θα πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.