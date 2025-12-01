Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει την ενίσχυση του και έχει στο... στόχαστρο τον Άντριου Άντριους.

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην εποχή Μυστακίδη, με τον Λιθουανό σέντερ να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει επίσημα τα «ασπρόμαυρα». Αμέσως μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο ΠΑΟΚ κινήθηκε με ταχύτητα και σαφή προσανατολισμό, κλείνοντας έναν παίκτη που ενισχύει ουσιαστικά την «ασπρόμαυρη» φροντ λάιν.

Aλλά ο δικέφαλος του Βορρά δεν σταματά εκεί και θέλει να προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις για να αναβαθμίσει το ρόστερ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται για τον πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού Άντριου Άντριους.

Mε το... τριφύλλι πρόλαβε να παίξει σε τέσσερα ματς στη Euroleague, έχοντας 8.2 πόντους, 1.8 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στο παρελθόν έχει παίξει μεταξύ άλλων σε Νταρουσάφακα, Μπουρσασπόρ και Μπανταλόνα εκτός από τον Παναθηναϊκό.

Φέτος αγωνίζεται στην Αυστραλία και στους Taipans με τους οποίους μετρά 14.3 πόντους, 6.3 ασίστ 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Δείχνει ικανότητα τόσο στον τομέα της εκτέλεσης όσο και σε αυτόν της δημιουργίας.