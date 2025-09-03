Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος, τόνισε πως άπαντες στον Δικέφαλο ανυπομωνούν για το φιλικό με την Παρτίζαν (11/9)

Ο Θανάσης Χατζόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μίλησε για το ιστορικό φιλικό του Δικεφάλου με αντίπαλο την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (11/9).

«Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά που έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε στο Βελιγράδι για έναν σημαντικό φιλικό αγώνα εναντίον της Παρτίζαν. Πολλά πράγματα μας συνδέουν με τον λαό της Σερβίας, και ιδιαίτερα με την Παρτίζαν. Πρώτα απ 'όλα, είναι οι οπαδοί των συλλόγων μας, οι οποίοι έχουν χτίσει μια μοναδική σχέση και οι οποίοι, πιστεύουμε, θα αποτελέσουν το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να βιώσουμε όλοι μαζί κάτι πραγματικά ξεχωριστό», ανέφερε αρχικά στο meridiansport ο Θανάσης Χατζόπουλος και συμπλήρωσε:

«Η ευκαιρία να παίξουμε σε ένα ανοιχτό στάδιο, σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές εικόνες που είδαμε πριν από δύο χρόνια σε μια παρόμοια διοργάνωση, μας γεμίζει ανυπομονησία και χαρά ενόψει αυτού που μας περιμένει στο Βελιγράδι την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε ειλικρινά τη διοίκηση της Παρτίζαν για την τιμή και την πρόσκληση».

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Θανάσης Χατζόπουλος, ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει να ανταποδώσει τη φιλοξενία στην Παρτίζαν, με τον πρόεδρο της ΚΑΕ να τονίζει ότι στόχος της ομάδας είναι να φιλοξενήσει τους Ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου το 2026, όταν δηλαδή ο Δικέφαλος θα γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής του.

«Ελπίζουμε επίσης ότι το 2026, που είναι ένα σημαντικό έτος για εμάς, επειδή γιορτάζουμε 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, θα έχουμε το προνόμιο να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία και να φιλοξενήσουμε την Παρτίζαν σε έναν μεγάλο φιλικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη», είπε κλείνοντας ο Θανάσης Χατζόπουλος.