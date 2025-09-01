ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ραντεβού την Τρίτη με την πλευρά Μυστακίδη για την εξαγορά της!
Η συνάντηση των δυο πλευρών θα γίνει αύριο το απόγευμα (περίπου στις 19.30) για το ενδεχόμενο εμπλοκής του Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το ραντεβού έχει προγραμματιστεί μεταξύ εκπροσώπου του Μυστακίδη με τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζόπουλο, μετά από εκατέρωθεν ανταλλαγή mails.
Υπενθυμίζεται ότι ο καταξιωμένος επιχειρηματίας τον Ιούλιο είχε κάνει πρόταση για την κατασκευή της νέας Τούμπας. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του στις 10 Ιουλίου γνωστοποίησε πως ο Αριστοτέλης Μυστακίδης κατέθεσε τραπεζική επιστολή βεβαίωσης 250 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι διαθέσιμα για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
