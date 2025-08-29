Ο Άρης θα αντιμετωπίσει αύριο (30/8) την ομάδα των Τρικάλων στο πρώτο τεστ προετοιμασίας δίχως τον Άρνολντας Κουλμπόκα ο οποίος θα λείψει από τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια των «κίτρινων».

Ο Άρνολντας Κουλμπόκα υπέστη τράβηγμα στον λαγονοψοΐτη στις αρχές της εβδομάδας και δεν συμμετέχει στις προπονήσεις των «κίτρινων». Υποβάλλεται σε θεραπείας και δεν θα βρεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου στο αυριανό (30/8) πρώτο τεστ προετοιμασίας απέναντι στα Τρίκαλα στο Nick Galis Hall όπως επίσης και σ’ αυτό που θα ακολουθήσει με την TFT Mozzard την ερχόμενη εβδομάδα.

Ούτως ή άλλως πρόκειται για αναμετρήσεις προπονητικού χαρακτήρα καθώς ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς θέλει να τον έχει στη διάθεσή του στα πιο δυνατά τεστ που ακολουθούν, όπως αυτά απέναντι στη Μονακό στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου αλλά και στα αντίστοιχα στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια».

