Άρης: Χωρίς Κουλμπόκα στα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια
Ο Άρνολντας Κουλμπόκα υπέστη τράβηγμα στον λαγονοψοΐτη στις αρχές της εβδομάδας και δεν συμμετέχει στις προπονήσεις των «κίτρινων». Υποβάλλεται σε θεραπείας και δεν θα βρεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου στο αυριανό (30/8) πρώτο τεστ προετοιμασίας απέναντι στα Τρίκαλα στο Nick Galis Hall όπως επίσης και σ’ αυτό που θα ακολουθήσει με την TFT Mozzard την ερχόμενη εβδομάδα.
Ούτως ή άλλως πρόκειται για αναμετρήσεις προπονητικού χαρακτήρα καθώς ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς θέλει να τον έχει στη διάθεσή του στα πιο δυνατά τεστ που ακολουθούν, όπως αυτά απέναντι στη Μονακό στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου αλλά και στα αντίστοιχα στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.