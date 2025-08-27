Ο Βαγγέλης Ζιάγκος έκανε τον απολογισμό των μέχρι τώρα προπονήσεων της Μυκόνου.

Η Μύκονος ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της στην Αθήνα και συνεχίζει στο Καρπενήσι, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να ετοιμάζεται και για το πρώτο της φιλικό ενόψει της νέας σεζόν, με αντίπαλο τα Τρίκαλα (2/9) του Νίκου Καμπούρη.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος και οι συνεργάτες του συνεχίζουν για δεύτερη εβδομάδα τη δουλειά με τους παίκτες, ώστε να αφομοιωθούν η φιλοσοφία του και το αγωνιστικό πλάνο πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Ο 49χρονος προπονητής προχώρησε σε απολογισμό της μέχρι τώρα δουλειάς και της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται, ώστε η Μύκονος να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη σε όλα τα επίπεδα στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της στη Stoiximan GBL, αναφέροντας αρχικά πως «Ήταν μια εποικοδομητική πρώτη εβδομάδα, αναγνωριστική σε επίπεδο αρχών, φιλοσοφίας και ομαδικών αξιών. Τα παιδιά δουλεύουν με προσήλωση, ενώ η προσπάθεια που γίνεται σε όλα τα επίπεδα είναι συγκλονιστική, χωρίς ίχνος υπερβολής: γηπεδικό, σύσταση ΚΑΕ, αδειοδότηση, μετοχικό, όλα τρέχουν ταυτόχρονα, εν μέσω τουριστικής σεζόν».

Εν συνεχεία, ο Βαγγέλης Ζιάγκος πρόσθεσε ότι «Παράλληλα, η ομάδα έχει μεταφέρει τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό της εκτός νησιού για σχεδόν όλη την προετοιμασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο logistics και δαπανών.

Έχουμε όλοι μας μεγάλο σεβασμό για αυτήν την προσπάθεια, σε όλα τα μέτωπα, τόσο προς τη Διοίκησή μας όσο και προς τους παίκτες μας».