Ο Τόρνικε Σενγκέλια συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της Γεωργίας φαίνοντας πως έχει ξεπεράσει το ζήτημα της καρδιακής αρρυθμίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Το EuroBasket 2025 σήκωσε αυλαία και όπως όλα δείχνουν ο Τόρνικε Σενγκέλια έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλημα σχετικά με την καρδιακή αρρυθμία που είχε αντιμετωπίσει λίγες μέρες πριν.

Ο σταρ της Γεωργίας, αντίπαλος της Ελλάδας (31/8, 15:00) στη φάση των ομίλων συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας. Μάλιστα, νωρίτερα μίλησε για αυτήν την περιπέτεια και ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να κυνηγήσει τη συμμετοχή του στο τουρνουά.

🇬🇪🏀 Ετοιμοπόλεμος Σενγκέλια στην τελευταία προπόνηση της Γεωργίας ενόψει Ισπανίας!



💪 Θηρίο… που επέστρεψε στα παρκέ παρά το ζήτημα που είχε με την καρδιακή αρρυθμία! pic.twitter.com/EjaM0jaH0a — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2025

«Η καρδιά μου είναι καλά. Τώρα το θέμα είναι να βρω ξανά αγωνιστικό ρυθμό. Ήμουν σχεδόν δύο εβδομάδες χωρίς να κάνω τίποτα, χρειαζόμουν ξεκούραση, αλλά όλα πήγαν καλά. Το καλύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτομαι την καρδιά μου. Είναι θέμα σώματος και να δω πώς θα ανταποκριθεί.

Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και ακόμα παραπάνω για να είμαι με την ομάδα. Στην πρώτη μου προπόνηση με επαφή έδωσα τα πάντα, ιδρώνοντας μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ήταν μια καλή προπόνηση, αλλά θα ξέρουμε περισσότερα αύριο.

Πραγματικά ήθελα να παίξω στο σπίτι μας, αλλά τότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα είμαι αποφασισμένος να αγωνιστώ».