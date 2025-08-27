ΑΕΚ: Τα εισιτήρια για το φιλικό με τη Φενέρ

H KAE AEK ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης εισιτηρίων για το φιλικό με τη Φενέρ, στις 17 Σεπτέμβρη στη SUNEL Arena.

Την προετοιμασία της συνεχίζει η ΑΕΚ, με τον Κρις Σίλβα να φτάνει Αθήνα την Τετάρτη 27 Αυγούστου και να ετοιμάζεται να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και να προπονηθεί σιγά σιγά με την υπόλοιπη ομάδα.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η Βασίλισσα θα παίξει φιλικό με την Φενέρ στη SUNEL Arena. Το ματς είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη στις 19:30, με την... κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για τη φιλική αναμέτρηση με Φενερμπαχτσέ, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη (17/09, 19:30) στη SUNEL Arena.

Oι προβολείς της διεθνούς αθλητικής κοινότητας για ακόμη μία φορά θα βρίσκονται στραμμένοι στη «Βασίλισσα». Η ομάδα μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θ’ αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της προετοιμασίας της το συγκρότημα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ήτοι την πρωταθλήτρια Εuroleague 2025.

Οι οπαδοί μας για πρώτη φορά μετά το υπέροχο ταξίδι της περασμένης περιόδου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ανανεωμένη και ενισχυμένη ομάδα του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα.

Η παρουσία σας κρίνεται επιβεβλημένη.

Oι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του εισιτηρίου τους από την αναμέτρηση αυτή.

Eκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 €.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Ενημερώνουμε τους φίλους της ομάδας ότι και την προσεχή σεζόν, θα ισχύουν τα νέα μέτρα αναφορικά με την είσοδο στο γήπεδο.

Η είσοδος γίνεται πλέον μέσω ταυτοποίησης από το Gov.gr Wallet και όχι με τα παραδοσιακά καρτελάκια διαρκείας, ή εισιτήρια αγώνων.

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ.