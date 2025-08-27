O Kρις Σίλβα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ και ετοιμάζεται να μπει στην προετοιμασία της.

Η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει εδώ και μέρες την απόκτηση του Κρις Σίλβα, ο οποίος αναμένεται να φοράει τη φανέλα του «δικεφάλου» για όλη τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2025-26.

Ο 28χρονος με ύψος 2,03 μέτρα, έχει παραστάσεις από το NBA όπου υπήρξε παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, Σακραμέντο Κινγκς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ντάλας Μάβερικς. Τελευταίος του σταθμός ήταν στο Ισραήλ όπου έπαιζε στη Μπνέι Ερζλίγια έχοντας 15,1 πόντους με 8 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ. Ικανότατος ριμπάουντερ και rim protector.

Ο Σίλβα που μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στη θέση «5», όσο και στο «4», έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της Βασίλισσας. Τον Γκαμπονέζο αθλητή υποδέχτηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» ο Team Manager της ΑΕΚ, Hλίας Κέκος. Πλέον ετοιμάζεται για την προετοιμασία.

Aπό τις σημαντικότερες μεταγραφές της σεζόν για την Ένωση. Ανεβάζει επίπεδο τη ρακέτα της.