ΑΕΚ - Μίγιοβιτς: Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Σερβία... πιάνει δουλειά δίπλα στον Σάκοτα

O Στέβαν Μίγιοβιτς, άμεσος συνεργάτης του Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε στην Αθήνα ως πρωταθλητής Ευρώπης με την Παίδων της Σερβίας.

Aπό τις αρχές Αυγούστου είναι γνωστό πως στο τεχνικό επιτελείο του Ντράγκαν Σάκοτα στην ΑΕΚ εντάχθηκε ο Στέβαν Μίγιοβιτς που θα είναι άμεσος συνεργάτης του Σάλε. Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα».

Ο Μίγιοβιτς έχει διατελέσει συνεργάτης στις Εθνικές Ομάδες της Σερβίας, με παρουσία σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές βαθμίδες. Και το καλοκαίρι που τελειώνει, έγινε και πρωταθλητής Ευρώπης. Οδήγησε στην Παίδων της Σερβίας ως head coach στο χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket U16, επικρατώντας της Λιθουανίας στον τελικό.

Ο Σέρβος τεχνικός έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ και θα ξεκινήσει τη δουλειά δίπλα στον Σάκοτα. Η Ένωση τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο και ανέβασε φωτογραφία που γράφει «καλωσήρθες πρωταθλητή».

