Παπαθεοδώρου: «Να ξανακάνουμε το Μαρούσι μία από τις πολύ καλές ομάδες στην Ελλάδα»

Το Μαρούσι πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της επερχόμενης σεζόν.

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, το Μαρούσι άρχισε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα των βορείων προαστίων να πραγματοποιεί την πρώτη της προπόνηση.

Ο σύλλογος του Αμαρουσίου ετοιμάζεται για την τρίτη συνεχόμενη σεζόν του στη Stoiximan GBL, την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, μετά την επιστροφή του στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε την ευκαιρία να μιλήσει στους παίκτες του ενόψει της νέας χρονιάς. Ο ίδιος, σε δηλώσεις μίλησε για την επερχόμενη σεζόν και ανέφερε: «Είναι η πρώτη μέρα που συναντιόμαστε όλοι μαζί. Εννοείται ότι περιμένουμε κάποια παιδιά με τα οποία θα ολοκληρώσουμε το ρόστερ μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις με τα παιδιά που είναι ήδη εδώ. Ο βασικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια καινούργια αλλά ανταγωνιστική ομάδα. Θα χρειαστούμε σίγουρα το χρόνο και τη μεγάλη προσπάθεια των παιδιών. Έχουμε στελεχώσει την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να μας δώσει ποιότητα και καλή απόδοση στο παιχνίδι μας, έχουμε αρκετά φιλικά μπροστά μας και θέλουμε, μέρα με την μέρα να βάλουμε τις βάσεις ώστε να εμφανιστούμε όπως πρέπει σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα όπως θα είναι η φετινή λίγκα και να ξανακάνουμε το Μαρούσι μια από τις πολύ καλές ομάδες στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο Χάρης Γιαννόπουλος είπε: «Ανυπομονούμε για την καινούργια σεζόν. Υπάρχουν πολλές αλλαγές, κυρίως στο εξωαγωνιστικό περιβάλλον. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στο γήπεδο, ειδικά τους φιλάθλους μας να μας υποστηρίζουν και να μας οδηγήσουν σε περισσότερες νίκες από την περσινή σεζόν».

Τέλος, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης δήλωσε: «Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, σε ένα νέο περιβάλλον, πρωτόγνωρο για μένα. Επιστρέφω μετά από δυο χρόνια στο εξωτερικό. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον κόουτς Παπαθεοδώρου, μου ανέλυσε τον ρόλο μου και τι ακριβώς περιμένει από μένα. Μένει να δουλέψουμε μαζί, να γίνουμε ομάδα και να βγάλουμε ένα τόσο καλό πρόσωπο, ώστε να ευχαριστιόμαστε και εμείς αλλά και ο κόσμος που θα έρχεται στο γήπεδο για να μας στηρίζει».