Προσγειώθηκε στην Αθήνα ο Άπλμπι και ξεκινά προπονήσεις με τη Μύκονο

Ο Ταϊρί Άπλμπι αφίχθη στην Αθήνα για λογαριασμό της Μυκόνου και τέθηκε στη διάθεση του Βαγγέλη Ζιάγκου, ξεκινώντας προπονήσεις με τους νεοφώτιστους, οι οποίοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της συμμετοχής τους στη Stoiximan GBL.

Ο Ταϊρί Άπλμπι προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 21/8 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κι έτσι ολοκληρώθηκε το παζλ των ξένων παικτών της Μυκόνου ενόψει της ιστορικής πρώτης συμμετοχής στη Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο έκτος ξένος που τίθεται στη διάθεση του Βαγγέλη Ζιάγκου, μετά τους Ντέβιν Κάναντι, Τζέρεμι Έβανς, Κέντρικ Ρέι, Καλίντ Μουρ και Τζάστιν Γκρέι.

Η προετοιμασία της Μυκόνου συνεχίζεται στην Αθήνα έως τις 26 Αυγούστου, και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Καρπενήσι (26/8–5/9). Όσον αφορά τον Άπλμπι, ο πρώην γκαρντ της Νταρουσάφακα θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις, ξεκινώντας δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες.

Πέρσι μέτρησε 12.5 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ σε 28 συμμετοχές στην τουρκική λίγκα, μένοντας στο παρκέ για 24.8 λεπτά. Πλέον θα κάνει το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μυκόνου.