Η Μύκονος ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 19/8 στην Αθήνα την προετοιμασία της για την ιστορική πρώτη συμμετοχή στη Stoiximan GBL. Αρχηγοί θα είναι οι Βαγγέλης Μάντζαρης, Βασίλης Καββαδάς και Διονύσης Σκουλίδας. «Εργαζόμαστε με αφοσίωση, είμαστε ταπεινοί», το μήνυμα του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Οι αθλητές και το σταφ της Μυκόνου συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα και έδωσαν το έναυσμα για την προσπάθεια που ξεκινά, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν, η οποία θα είναι η πρώτη στη Stoiximan GBL. Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν όλοι οι παίκτες, εκτός του Ταϊρί Άπλμπι, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα την Πέμπτη 21/8 στις 12:05.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, μαζί με τους συνεργάτες του, Δημήτρη Βαρβούνη και Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, υποδέχθηκαν τους παίκτες, ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο, μαζί με τον General Manager Γιάννη Τζήμα, τον Team Manager Σωτήρη Μανωλόπουλο, τον γυμναστή Γιάννη Χρυσάφη,τον φυσιοθεραπευτή Περικλή Τζίνα και τον φροντιστή της ομάδας, Βαγγελη Αργύρη.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, χρέη αρχηγών για τη σεζόν 2025/26 θα εκτελούν οι Βαγγέλης Μάντζαρης, Βασίλης Καββαδάς και Διονύσης Σκουλίδας.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, πριν από την έναρξη της πρώτης προπόνησης, έδωσε το στίγμα του για το νέο ξεκίνημα, υπενθυμίζοντας τις αρχές που διέπουν την προσπάθεια της Μυκόνου: «Είμαστε εδώ, όλα τα μέλη του σταφ και της διοίκησης, για να σας στηρίξουμε και να υπηρετήσουμε τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας. Να συνεισφέρουμε στο να είστε χαρούμενοι, να απολαμβάνετε το μπάσκετ, να απολαμβάνετε τη ζωή, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτός είναι ο προορισμός μας: να ζούμε ευτυχισμένοι απολαμβάνοντας κάθε στιγμή. Εργαζόμαστε σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, και θέλω να βγαίνει από μέσα σας αυτή η ανταγωνιστικότητα, κάθε μέρα, στο γήπεδο και στη δουλειά μας».

«Γιορτάζουμε μαζί, λυπούμαστε μαζί, κερδίζουμε και χάνουμε μαζί»

Ο κόουτς της Μυκόνου συνέχισε, λέγοντας: «Θέλω από την πρώτη μέρα να είναι ξεκάθαρη η φιλοσοφία μας, ποιοι είμαστε και τι αντιπροσωπεύουμε μέσα από τις αδιαπραγμάτευτες αξίες που από σήμερα θα τιμούμε όλοι στην καθημερινότητά μας εντός και εκτός γηπέδου.

Επαγγελματισμός: Εργαζόμαστε με αφοσίωση, είμαστε ταπεινοί, σεβόμαστε τους συνεργάτες μας, προσέχουμε το σώμα μας, ακολουθούμε τα ωράριά μας. Μέσα από τον τρόπο ζωής μας και τις επιλογές μας είμαστε το παράδειγμα και το πρότυπο για τα νέα παιδιά της κοινωνίας του νησιού. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό.

Μαχητικό πνεύμα: Μαχητικό πνεύμα σημαίνει πάθος, αυταπάρνηση και αυτοθυσία σε κάθε κατοχή, σε κάθε στιγμή στο γήπεδο. Ξέρω ότι ο καθένας έχει διαφορετικό προφίλ ως παίκτης· η ένταση που μπορεί να δώσει ο Τζάστιν ή ο Καλίντ μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τον Πέτρο ή τον Βαγγέλη και αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε. Αλλά από τον καθένα σας θέλω το 100%. Αν κάποιος αισθάνεται ότι αυτή είναι η δύναμή του και μπορεί να εμπνεύσει τους υπόλοιπους, να το κάνει! Υπάρχει χώρος να το κάνει.

Πειθαρχία: Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτα. Να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, να ελέγχουμε τα πάθη μας, να μένουμε στο πλάνο, να θυσιάζουμε το "εγώ" μας και να παραμένουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στη φιλοσοφία μας.

Συνέπεια: Ξέρω ότι όλοι συμφωνούμε με αυτά που είπαμε. Η μεγάλη όμως πρόκληση είναι: μπορώ να είμαι συνεπής κάθε μέρα σε όσα συμφωνήσαμε; Μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου; Γιατί ακόμη και το καλύτερο αμυντικό σύστημα ή η καλύτερη επιθετική φιλοσοφία δεν αρκούν, αν σήμερα παίζουμε σωστά και αύριο όχι. Η συνέπεια είναι το παν.

Και η τελευταία αξία, που για μένα είναι πάνω απ’ όλες: όλα γίνονται για την ομάδα. Γιορτάζουμε μαζί, λυπούμαστε μαζί, κερδίζουμε και χάνουμε μαζί, κάνουμε τα πάντα μαζί. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας, και είμαι περήφανος γι’ αυτό και για τον τρόπο που ήρθε η περσινή επιτυχία και για τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει η επόμενη.

Σας εύχομαι μια καλή σεζόν».