Η Μύκονος έκανε γνωστό το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας και τα φιλικά ενόψει της νέας σεζόν.

Η Μύκονος προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν που τη βρίσκει στη Stoiximan GBL και μπροστά σε μία νέα αρχή στην πρώτη κατηγορία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα έκανε γνωστό το πρόγραμμα προετοιμασίας και τα φιλικά ενόψει της σεζόν (2025-26).

Αναλυτικά

«Η νέα σεζόν πλησιάζει και η έναρξη της προετοιμασίας σηματοδοτεί την αρχή μιας μεγάλης και φιλόδοξης προσπάθειας για τη Μύκονο, η οποία ετοιμάζεται για την ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη Stoiximan GBL.

Οι προπονήσεις ξεκίνησαν στην Αθήνα , με στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας ικανής να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε πρόκληση της σεζόν 2025/26.

Η Μύκονος μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς της νέας αγωνιστικής περιόδου, που θα βρει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Οι προπονήσεις θα διεξάγονται στην Αθήνα έως τις 26/8, ενώ στη συνέχεια η ομάδα θα συνεχίσει την προετοιμασία της στο Καρπενήσι (26/8-5/9), όπου θα δώσει και το πρώτο φιλικό της σεζόν κόντρα στα Τρίκαλα (2/9).

Ακολουθούν τα δύο φιλικά στην έδρα της Καρδίτσας (5 & 7/9), ενώ η Μύκονος θα συμμετάσχει στα «Μαυροσκούφεια», αντιμετωπίζοντας στο Ιβανώφειο τον Ηρακλή (11/9, 20:30) και την ΑΕΚ Λάρνακας (13/9, 19:00).

Στη συνέχεια, η Μύκονος θα συμμετάσχει στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», που θα διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», αντιμετωπίζοντας τον Προμηθέα Πατρών (19/9, 18:00) και τον Άρη (21/9, 16:30).

Το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν θα γίνει στις 27/9, με την ομάδα μας να αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο γήπεδο της ομάδας των δυτικών προαστίων».