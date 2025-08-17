Ο Προμηθέας ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν (2025-26).

Ο Προμηθέας μπήκε σε ρυθμούς νέας σεζόν. Την Κυριακή (17/8) οι Πατρινοί πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2025/26, με τον Γιώργο Λιμνιάτη να δίνει το σύνθημα για σκληρή δουλειά.

Η ομάδα της Πάτρας θα έχει διπλό μέτωπο υποχρεώσεων, αφού θα αγωνιστεί τόσο στη Stoiximan GBL όσο και στο Basketball Champions League. Στον όμιλο του BCL θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους, τη Λέγκια Βαρσοβίας και την Ακαντέμικς, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου. Όσο για το ελληνικό πρωτάθλημα, η έναρξη έχει προγραμματιστεί για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη.