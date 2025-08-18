Το ταξίδι του Μπριν Φορμπς από το δαχτυλίδι με τους Μπακς, στις δικαστικές αίθουσες λόγω... OnlyFans, τον φέρνει πια στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης γίνεται η δική του ευκαιρία για restart.

Η νέα εποχή στον Άρη ξημερώνει με προσδοκίες και υψηλούς στόχους κάτι που έχει φανεί με το «καλημέρα σας» από την άφιξη του Ρίτσαρντ Σιάο στο τιμόνι της ομάδας.

Ο στόχος ενίσχυσης της περιφερειακής γραμμής των «κίτρινων» ήταν σε πρώτο πλάνο από πολύ νωρίς στη φετινή off season. Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Μπράις Τζόουνς αλλά και Στέλιος Πουλιανίτης πλασίωσαν την ομάδα κι εκεί ήρθε και ο νεοαποκτηθής Μπριν Φορμπς για να δέσει το... γλυκό. Η ικανότητα έξω από τα 6.75 αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Αμερικανού γκαρντ και με το 41.4% ποσοστό καριέρας δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Γι' αυτό κιόλας ο Άρης επένδυσε στην περίπτωσή του.

Ο κόσμος της ομάδας είναι γεμάτος ελπίδα πώς θα δει ξανά τον «αυτοκράτορα» στην ελίτ των εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων και η άφιξη ενός πρωταθλητή NBA στη Θεσσαλονίκη σίγουρα ενισχύει αυτά τα όνειρα.

Στην κορυφή στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Μπριν Φορμπς δεν άκουσε το όνομά του στο draft του 2016, ωστόσο οι Σαν Αντόνιο Σπερς τον ενέταξαν στο ρόστερ τους μετά τη Summer League. Εκεί ο Γκρεγκ Πόποβιτς τον προέτρεψε να σουτάρει περισσότερο με αυτή τη συμβουλή να αποδεικνύεται καθοριστική για την εξέλιξή του.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε τη σεζόν 2020/21, όταν φόρεσε τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς. Δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Χόλιντεϊ, Μίντλετον, ο Φορμπς αγωνίστηκε σε 70 παιχνίδια της regular season με 10 πόντους μέσο όρο και το εντυπωσιακό 45,2% στα τρίποντα. Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς σημείωσε 30 πόντους απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς κάνοντας ρεκόρ καριέρας, ενώ το καλοκαίρι κατέκτησε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με τους Μπακς.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε ξανά στους Σπερς, πριν μετακομίσει στο Ντένβερ για να πλαισιώσει τον Νίκολα Γιόκιτς. Το πέρασμα του από τη Μινεσότα ήταν λιγότερο επιτυχημένο, καθώς οι «Λύκοι» τον αποδέσμευσαν τον Φεβρουάριο του 2023 με τα πρώτα σύννεφα να αρχίζουν να φαίνονται στον ορίζοντα. Στα 32 του, ο Φορμπς αναζήτησε νέα αρχή στο Πουέρτο Ρίκο, χώρα της οποίας το πρωτάθλημα αποτελεί «καταφύγιο» για αρκετούς πρώην σούπερ - σταρ του NBA, δείχνοντας παράλληλα πως έχει θέληση για μία νέα αρχή.

Τα λάθη που επισκίασαν μία υποσχόμενη πορεία

Η πορεία του Φορμπς στο ΝΒΑ δεν ανακόπηκε από την απόδοσή του στο παρκέ. Το 2023 κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία, αρχικά σε βαθμό πλημμελήματος έχοντας μεγάλη δικαστική διαμάχη με τη μητέρα των παιδιών του που του έχει πάρει την κηδεμονία. Στη συνέχεια, την επόμενη χρονια (2024) κατηγορήθηκε σε βαθμό κακουργήματος, για στραγγαλισμό. Συνελήφθη, οδηγήθηκε σε δίκη, αλλά τελικά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν έπειτα από συμμετοχή του σε πρόγραμμα επανένταξης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, οι εντάσεις είχαν να κάνουν με την τότε του σύντροφο και αρραβωνιαστικιά, την πρώην ηθοποιό ερωτικών ταινιών Έλσα Ζαν, της οποίας η καριέρα γνώρισε άνοδο μέσω της πλατφόρμας OnlyFans. Η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα, ενώ το επεισόδιο που την έστειλε στο νοσοκομείο αποτέλεσε την... ταφόπλακα στις προοπτικές επιστροφής του στο ΝΒΑ.

Όταν προτάθηκε στον Παναθηναϊκό

Η περίπτωση του Μπριν Φορμπς δεν είχε αφήσει αδιάφορους τους συλλόγους της Ευρώπης πριν «δέσει» ο Αμερικανός γκαρντ στον Άρη. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 2023, ο Παναθηναϊκός είχε κοιτάξει την περίπτωσή του με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στη λίστα του τον πρώην NBAer, ο οποίος προτάθηκε στους «πράσινους». Ο ίδιος άλλωστε είχε δείξει διάθεση να δοκιμάσει την τύχη του στην Ευρώπη.

Τελικά, δύο χρόνια αργότερα η Θεσσαλονίκη και ο Άρης ήταν αυτοί που του άνοιξαν την πόρτα. Για τον Φορμπς, η μεταγραφή αυτή ίσως αποτελέσει όχι μόνο μια δεύτερη ευκαιρία στην καριέρα του, αλλά και την αφετηρία για να αποκαταστήσει την εικόνα του και να αφήσει πίσω του τα κακώς κείμενα.