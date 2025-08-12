Η απόφαση δημιουργίας από μηδενική βάση «άγγιξε» και την περιφερειακή γραμμή του Άρη η οποία άλλαξε πολύ σε σχέση με την αντίστοιχη της περασμένης αγωνιστικής περιόδου και το Gazzetta βάζει κάτω τα πεπραγμένα των παικτών και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά τους.

Πλην των επίσημων ανακοινώσεων που απομένουν για την επικύρωση των συμφωνιών, εκκρεμεί μία ακόμη κίνηση από την πλευρά του Άρη για τη συμπλήρωση της περιφερειακής γραμμής. Ωστόσο, ο παίκτης που θα αποκτηθεί προβλέπεται να έχει συμπληρωματικό ρόλο. Υπάρχει ασφαλώς και το ενδεχόμενο ακόμη μίας προσθήκης αλλά αυτή θα εξαρτηθεί από την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα στα τεστ προετοιμασίας και της βασικής αδυναμίας που θα διαπιστωθεί. Προς το παρόν, ο Άρης ανήκει στη συνομοταξία των ομάδων που προχώρησαν στην απόκτηση έξι ξένων παικτών.

Εστιάζοντας στους παρόντες ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των γκαρντ που απέκτησε ο Άρης είναι η πίεση στην μπάλα. Αυτό το στοιχείο χαρακτηρίζει το παιχνίδι των Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Μπράις Τζόουνς αλλά και του Στέλιου Πουλιανίτη. Κατ’ επέκταση, λίγο πολύ, γίνεται ξεκάθαρη η αμυντική λογική του Άρη της επόμενης χρονιάς. Εξάλλου, ένα στοιχείο που «συνδέει» τους δύο πρώτους είναι η ικανότητα στο κλέψιμο. Πέρυσι, ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ είχε 1.34 ανά παιχνίδι καθώς ο Τζόουνς έφτασε στα 1.57. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στον τομέα της δημιουργίας αλλά και των λαθών. Ο Μήτρου Λονγκ παρουσίασε βελτίωση στον τελευταίο τομέα – σε σύγκριση με τη σεζόν που προηγήθηκε στον Άρη – καθώς στην αναλογία ασίστ λαθών υπάρχει πρόσημο 2.13. Δηλαδή, μοιράζει 4.08 ασίστ ανά αγώνα προς 1.95 λάθη.

Από την άλλη πλευρά, τα λάθη αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα του Μπράις Τζόουνς. Η περσινή σεζόν του στην Ιγκοκέα ήταν εξαιρετική καθώς εκτός από τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, ήταν εκ των κορυφαίων πασέρ στην Αδριατική Λίγκα. Οι 5.97 ασίστ στοιχειοθετούν ουδόλως ευκαταφρόνητη επίδοση, αλλά και τα 3.05 λάθη (ανά αγώνα) είναι αρκετά. Το σίγουρο είναι επίσης ότι ο Άρης θα ζητήσει αρκετούς πόντους αλλά και δημιουργία από τους δύο συγκεκριμένους. Συνολικά πέρυσι, πρόσφεραν στις ομάδες τους περί των 28 πόντων, δέκα ασίστ και τριών κλεψιμάτων ανά αγώνα.

Πόσο συνεπής θα είναι ο Άρης από μακρινή απόσταση;

Στη συγκεκριμένη εξίσωση μπαίνουν αρκετοί παίκτες και κυρίως ο Μπριν Φορμπς καθώς η ικανότητα έξω από τα 6.75 αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Αμερικανού γκαρντ. Κι αυτό το 41.4% που έχει να επιδείξει ως ποσοστό καριέρας (788/1901 τρίποντα) κόστισε και το μεγαλύτερο συμβόλαιο της χρονιάς για τον Άρη. Ο Φορμπς εκτελεί μέσα από πολλές καταστάσεις. Είτε στατικά, είτε όταν βρίσκεται σε κίνηση. Προφανώς το ιδανικό σενάριο είναι να δουλέψει η ομάδα γι’ αυτόν για ένα αμαρκάριστο σουτ. Εκεί το ποσοστό ευστοχίας είναι υψηλότερο σε σχέση με το (ούτως ή άλλως) ικανοποιητικό 41.4%. Ο Μπράις Τζόουνς δεν είναι το ίδιο αξιόπιστος σουτέρ και σίγουρα είναι διαφορετικός. Συνηθίζει να εκτελεί σε pick n’ roll καταστάσεις και το ποσοστό του αριστερόχειρα Αμερικανού φτάνει το 33.4%.

Μένοντας στο μακρινό σουτ, ο Στέλιος Πουλιανίτης – βάσει ποσοστών – είναι ο δεύτερος πιο αξιόπιστος από την περιφερειακή γραμμή. Στην τελευταία διετία εκτέλεσε με ποσοστό 40.2%, δηλαδή, πέντε ποσοστιαίες μονάδες ψηλότερα σε σχέση με τον Μήτρου Λονγκ. Βέβαια, το κύριο χαρακτηριστικό του τελευταίου είναι το σουτ μέσης απόστασης ή ακόμη, φτάνοντας έως το… τέλος του δρόμου στο ξεκίνημα μιας διείσδυσης.

Η ασφάλεια του Κουλμπόκα και ο Χάρελ

Στην… κουβέντα του μακρινού σουτ μπαίνει και ο Ρόνι Χάρελ αν και ο Αμερικανός είναι εξαιρετικά ασταθής. Πέρυσι ήταν απογοητευτικός με το 22.5% σε Μαρούσι και Σαμάρα. Μία σεζόν νωρίτερα, με τη φανέλα του Άρη, ολοκλήρωσε τη χρονιά με 33% αλλά το επίπεδο αποτελεσματικότητάς του παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις ανά μήνα. Πηγαίνοντας στον Λευτέρη Μποχωρίδη, είναι φανερό ότι και φέτος θα χρησιμοποιείται κυρίως στη θέση «3». Η αλλαγή ρόλου οδήγησε στην αύξηση των μέσων όρων του στα ριμπάουντ, παραμένει όμως ένας περιφερειακής παίκτης του 30% από μακρινή απόσταση. Στην περίπτωση του 31χρονου γκαρντ ισχύει ό,τι και στην αντίστοιχη του Χάρελ. Η άνοδος των ποσοστών είναι αναγκαία.

Αντιθέτως, ο Αρνόλντας Κουλμπόκα θεωρείται το ίδιο συνεπής και αποτελεσματικός με τον Μπριν Φορμπς. Το μακρινό σουτ είναι εξάλλου το αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό του Λιθουανού πάουερ φόργουορντ ο οποίος στην περσινή «κουτσουρεμένη» σεζόν εκτέλεσε με 44.5% και το ποσοστό καριέρας του ανέρχεται σε 39%.

@Photo Credits: Χ