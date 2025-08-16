Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είναι ο νέος παίκτης του Άρη. Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ έλυσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ και άλλαξε στέγη στη Θεσσαλονίκη, φορώντας πλέον τα «κιτρινόμαυρα».

O 24χρονος παίκτης, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις.

Αναλυτικά

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έρχομαι σε μια ομάδα σαν τον ΑΡΗ και νιώθω υπέρτατα ευλογημένος που θα είμαι ένα κομμάτι ενός οργανισμού τόσο υψηλού επιπέδου», αναφέρει.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ έχει υψηλό κίνητρο. «Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει συνεχώς, με όποιον τρόπο μπορώ. Να μπορέσω, χέρι με χέρι με την ομάδα, να καταφέρω και να καταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες».

Για τις συζητήσεις που είχε με τον κόουτς Καράιτσιτς, ο Αντετοκούνμπο τονίζει: «Πιστεύω απόλυτα στη γνώση και την εμπειρία του κόουτς. Μου είπε να είμαι έτοιμος και προετοιμασμένος να τα δώσω όλα σε κάθε φάση, σε κάθε κατοχή, σε κάθε αγώνα».

Όσο για τον κόσμο του ΑΡΗ; «Είμαι ενθουσιασμένος για την αγάπη που έχουν για την ομάδα και για το γεγονός ότι θα μπορώ να αγωνίζομαι μπροστά σε ένα τόσο ενθουσιώδες και «καυτό» κοινό μιας τόσο θρυλικής ομάδας».