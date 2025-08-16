Άντονις Αρμς: «Ξέρω ποιος είναι ο "Άδωνις", ο Σάκοτα είναι νικητής»

Ο νέος γκαρντ/φόργουορντ της ΑΕΚ, Άντονις Αρμς μίλησε για τις ελληνικές ρίζες του ονόματός του, τον Ντράγκαν Σάκοτα, αλλά και τον λόγο που αποφάσισε να κάνει το βήμα στην Ευρώπη.

Ο Άντονις Αρμς αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό... χτύπημα της ΑΕΚ. Με τον ίδιο να μιλάει για πρώτη φορά στο σάιτ της ΚΑΕ ΑΕΚ, τονίζοντας μάλιστα πως οι ελληνικές ρίζες του ονόματός του δεν είναι άγνωστες για εκείνον.

Ενώ μεταξύ άλλων, ο Άντονις Αρμς στάθηκε και στην επικοινωνία που είχε με τον Ντράγκαν Σάκοτα, τον οποίο και χαρακτήρισε νικητή!

Η συνέντευξη του Άντονις Αρμς

-Αλήθεια, γνωρίζεις, ότι έχεις αρχαιοελληνικό όνομα; Γνωρίζεις ποιος ήταν ο «ωραίος Άδωνις» κατά τη Μυθολογία;

«Εννοείται πως γνωρίζω για το ελληνικό όνομά μου. Ξέρω ποιος «είναι» ο «Άδωνις». Πιστεύω, ότι εκπροσωπώ επάξια τη φήμη του (γέλια)».

-Να υποθέσουμε, ότι θα επισκεφτείς την Ακρόπολη ή και άλλους αρχαιολογικούς τόπους όταν έρθεις στην Αθήνα;

«Ναι. Μου αρέσει έτσι ή αλλιώς να εξερευνώ πράγματα και να μαθαίνω καλύτερα την ιστορία κάθε τόπου, ειδικά για τις περιοχές όπου αγωνίζομαι. Προτιμώ να τα βλέπω από κοντά, από το να τα βλέπω σε φωτογραφίες, οπότε σίγουρα θα τα επισκεφτώ, πόσο μάλλον που έχω σχέση με την Ελλάδα λόγω ονόματος…».

-Έχεις κάποιο ψευδώνυμο ή αρκεί το «Αντόνις»;

«Είχα πολλά ψευδώνυμα όλα αυτά τα χρόνια από παίκτες και προπονητές μου. Τα «ΑΑ», «Double A», «TwoFive» είναι μόνο κάποια από αυτά…»

-Πώς αποφάσισες να κάνεις το βήμα και να έρθεις στην Ευρώπη;

«Περίμενα από τον ατζέντη μου να μου πει τι είναι καλύτερο για εμένα, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το Summer League του NBA. Και επιλέξαμε την Ελλάδα και την ΑΕΚ».

-Τι γνωρίζεις για την ΑΕΚ;

«Προσπάθησα να μάθω πράγματα από την πρώτη στιγμή, που εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον της. Παραδέχομαι, ότι δεν γνωρίζω πολλά. Όμως, είχα μιλήσει εδώ και καιρό με κάποιους παίκτες της, πρώην και νυν, όπως ο Χέιλ και ο Γκρέι. Μίλησα και με άλλους, που γνωρίζουν αρκετά για την ΑΕΚ».

-Μίλησες με τον Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου;

«Πληροφορήθηκα στοιχεία για την προπονητική του καριέρα. Ξέρω για τους παίκτες, που είχε υπό την καθοδήγησή του και που έφτασαν μέχρι το ΝΒΑ. Και δεν σας κρύβω, ότι και δικός μου απόλυτος στόχος, και όνειρό μου, είναι να παίξω κάποτε στο ΝΒΑ. Τέλος πάντων, έχω μιλήσει με τον «Coach D». Με ενεθάρρυνε για το ταλέντο μου και για όσα μπορώ να προσφέρω στην ομάδα. Όσα μου είπε ήταν κάτι που εκτίμησα ιδιαίτερα. Φαίνεται να είναι ένας ωραίος τύπος. Είναι ένας νικητής. Προφανώς θα έχω κι άλλες συζητήσεις μαζί του από κοντά πια. Είμαι σίγουρος, ότι θα έχουν ενδιαφέρον».

-Γνωρίζεις για τους οπαδούς της ΑΕΚ;

«Εννοείται. Με το που υπήρξε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ είδα βίντεο από αγώνες της και είδα και τον κόσμο. Μου δίνει την αίσθηση, ότι έχει ομοιότητες με το Κολέγιό μου, το Texas Teck, αλλά βεβαίως ο κόσμος της ΑΕΚ είναι ακόμη πιο παθιασμένος. Μου αρέσει το φανατικό κοινό. Μου αρέσουν οι φίλαθλοι που «ζουν» το παιχνίδι, διότι σε βοηθούν να αποκτήσεις ρυθμό και θα δίνουν και σ’ εμένα μία επιπλέον ώθηση. Θα είναι απίστευτα διασκεδαστικό να παίζω σε τέτοια ατμόσφαιρα».