Ο Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, να σχολιάζει τη μεταγραφή με ένα ιδιαίτερο story στο Instagram.

Μετά τη θητεία του στον ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο παραμένει στη Θεσσαλονίκη και γίνεται παίκτης του Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου σμολ φόργουορντ.

Ο Αντετοκούνμπο υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και θα φορά πλέον τα «κιτρινόμαυρα». Από την πλευρά του, ο Ρίτσαρντ Σιάο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, γράφοντας χαρακτηριστικά «Πάμε αδερφέ μου» στο Instagram, σε ανάρτηση όπου αναδημοσίευσε την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.