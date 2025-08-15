Άρης: Το «Πάμε αδερφέ μου» του Ρίτσαρντ Σιάο για τον Άλεξ Αντετοκούνμπο
Μετά τη θητεία του στον ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο παραμένει στη Θεσσαλονίκη και γίνεται παίκτης του Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου σμολ φόργουορντ.
Ο Αντετοκούνμπο υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και θα φορά πλέον τα «κιτρινόμαυρα». Από την πλευρά του, ο Ρίτσαρντ Σιάο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, γράφοντας χαρακτηριστικά «Πάμε αδερφέ μου» στο Instagram, σε ανάρτηση όπου αναδημοσίευσε την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.
