Το Gazzetta... ξεσκονίζει τη λίστα των παικτών που έχουν φορέσει τη φανέλα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, με αφορμή την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου από τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα φορέσει με κάθε επισημότητα τα «κιτρινόμαυρα» της ΑΕΚ. Η οποία ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (12/8) την απόκτησή του για έναν χρόνο, κάνοντάς τη δικό της τον Έλληνα φόργουορντ μετά από μία πολύ δύσκολη σεζόν, στην οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ξεκίνημά της.

Ένα παιχνίδι της Τουρκ Τέλεκομ με τον Άρη στις 2 Οκτωβρίου του 2024 αποδείχθηκε... καταραμένο, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να στοχεύει στην επιστροφή του στα παρκέ με την ΑΕΚ. Μπαίνοντας παράλληλα σε ένα κλαμπ που πλέον μετράει μία 15άδα παικτών. Αυτών δηλαδή που έχουν φορέσει τις φανέλες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.

Λίστα η οποία απέκτησε δύο νέα μέλη το φετινό καλοκαίρι. Αφού πέραν του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την ΑΕΚ, τα «πράσινα» του Παναθηναϊκού θα φορέσει ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, από το 2012 έως το 2018, ενώ στη συνέχεια, από το 2019 έως το 2021 φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού.

Αντίθετη ήταν η διαδρομή του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος συστήθηκε με «ερυθρόλευκη» φορεσιά το 2015 έως το 2019, για να περάσει από την ΑΕΚ αμέσως μετά, ως το 2021 και από φέτος να λογίζεται ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Την αρχή, βέβαια, στη συγκεκριμένη λίστα έκανε ο Άριαν Κόμαζετς, ο οποίος φόρεσε τις φανέλες των μεγάλων της Αθήνας, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 1992-93, για να ακολουθήσει ο Ολυμπιακός αντίστοιχα το 1998-99 και να κλείσει με την ΑΕΚ το 2001.

Ο αστερίσκος έγκειται σε δύο Έλληνες της λίστας, οι οποίοι υπήρξαν τυπικά και στις τρεις ομάδες, αλλά δεν έπαιξαν ποτέ με μία από αυτές. Ο πρώτος είναι ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού και ο δεύτερος ο Γιάννης Αθηναίου, ο μεγάλος άτυχος διότι υπέστη ρήξη χιαστού σε φιλικό του τουρνουά «Ακρόπολις», απέναντι στη Σερβία, λίγες μέρες μετά την υπογραφή του στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2019.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ο 15ος σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ